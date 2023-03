Birke drohte auf Haus in Maria Anzbach zu stürzen

Eine große Birke war entwurzelt und drohte auf ein Haus in der Häuselbachstraße in Maria Anzbach zu fallen. Von den Kameraden der Feuerwehr Maria Anzbach wurde unter der Einsatzleitung von Martin Weinbub die Einsatzstelle abgesichert und die Feuerwehr Neulengbach samt Kran nachalarmiert. Anschließend wurde der Baum mit Hilfe des Kranes stückweise abgetragen und so die Gefahr gebannt.

