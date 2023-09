Brand bei Holzarbeiten in Oberwolfsbach rasch gelöscht

Bei Holzarbeiten mit einer Kreissäge brach in einer privaten Werkstatt in Oberwolfsbach ein Brand aus. Obwohl der in der Nähe des Wohnhauses stehende Holzbau binnen weniger Minuten vollkommen verraucht war, gelang es dem Hausbesitzer und anderen Familienmitgliedern mit insgesamt vier Feuerlöschern den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Die Feuerwehr Totzenbach übernahm die Nachlöscharbeiten, kontrollierte die Brandausbruchsstelle mittels Wärmebildkamera und blies mit einem Druckbelüfter den Rauch aus der Werkstatt. Verletzt wurde niemand.