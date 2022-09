Brandeinsatz in Schrebergarten-Siedlung in Unterthurm

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Schon von weitem waren am Dienstag um die Mittagszeit Rauchschwaden in Unterthurm zu sehen. Diese fielen auch einer St. Christophenerin auf, die gerade bei der Mühlenstraße unterwegs war. Sie hielt Nachschau, bemerkte den Brand in der Schrebergartensiedlung und setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Binnen weniger Minuten rückten acht Feuerwehren - von Brand-Laaben, über Eichgraben bis Neulengbach - aus, um das Feuer in den Griff zu bekommen. "Mehrere Leute sind langsam vorbeigefahren und haben geschaut, angerufen hat aber sonst niemand", ärgert sich die St. Christophenerin und appelliert zugleich an mehr Zivilcourage. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist bislang noch unbekannt.

