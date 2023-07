Aus dem Schlaf gerissen wurden die Einsatzkräfte in der Nacht auf Montag. Im Baustellenbereich auf der A 1 in Fahrtrichtung Salzburg war ein Fahrzeug in Vollbrand geraten.

Die Kameraden der Feuerwehr Eichgraben übernahmen die Löscharbeiten, die Feuerwehr Altlengbach transportierte das stark beschädigte Fahrzeug ab. „Verletzt wurde glücklicherweise niemand“, heißt es von der Feuerwehr Altlengbach.