Defekter Kühlschrank löste Brand in Neulengbach aus

„Zimmerbrand, bis zweites Obergeschoß“, so lautete die Alarmierung für die Einsatzkräfte am Wochenende. Am Einsatzort ergab die Erkundung der Feuerwehr, dass es sich um einen Küchenbrand handelte, der - wie sich später herausstellte, vermutlich durch einen defekten Kühlschrank verursacht worden war.

Dank einer geschlossenen Küchentür blieb der Brand auf die Küche beschränkt. Die Bewohner hatten richtig reagiert, die Tür verschlossen und laut Feuerwehr das Gebäude stromlos geschaltet und auch gleich verlassen. Ein Atemschutztrupp rückte unverzüglich vor, löschte den Brand und trug einen Kühlschrank sowie mitbetroffene Einrichtungsgegenstände aus dem Haus.

Gleichzeitig beförderte ein Druckbelüfter den dichten schwarzen Rauch durch das Küchenfenster aus dem Raum und sorgte für bessere Sicht. Abschließend wurde die angebrannte Zwischendecke kontrolliert. Kommandant Michael Mascha äußerte sich anerkennend über die routinierte und sichere Abarbeitung des Einsatzes.