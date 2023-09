Dreijährige steckte in Altlengbach mit Kopf in Geländer

Es kann so schnell gehen, nur ein kurzer Moment und schon ist etwas passiert. So schnell konnten wohl auch die Eltern eines Mädchens (3) am vergangenen Wochenende in Altlengbach nicht schauen. Sie waren gerade dabei, eine Schaukel aufzustellen, als sie bemerkten, dass ihr kleiner Liebling beim Spielen plötzlich mit dem Kopf im Terrassengeländer feststeckte.

Versuche, das Kind selbst zu befreien, blieben leider erfolglos, die Einsatzkräfte wurden gerufen. Polizei, Rettung und Feuerwehr rückten aus, um zu helfen, was auch rasch gelang. Die Kameraden hoben den Handlauf des Terassengeländers hoch und drückten die Säulen etwas auseinander, sodass das Mädchen rasch aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte.

Die Dreijährige kam glücklicherweise unverletzt davon, ein Einsatz der Rettung war nicht mehr notwendige. Die Eltern trockneten die Tränen und trösteten das Mädchen.