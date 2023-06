Essen vergessen: Küche brannte aus

Zu einem Brandverdacht in der Böhlergasse wurde die Unter-Oberndorfer Feuerwehr gerufen. Da einige Kameraden gerade den Maibaum vor dem FF-Haus zerlegten, konnten diese rasch ausrückten. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass es in einer Küche eines Hauses zu brennen begonnen hatte. „Die Hausfrau hatte das am Herd brutzelnde Essen vergessen“, berichtet die Feuerwehr. Einsatzleiter Robert Gruber ordnete einen Innenangriff unter schwerem Atemschutz an. Auch der Druckbelüfter wurde in Stellung gebracht. Damit konnte der Brand, der schon bis in die Dämmung vorgedrungen war, rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Die beiden Bewohner wurden von den Rettungskräften versorgt. Da der gesamte Hausrat durch den Brandrauch in Mitleidenschaft gezogen worden war, stellte die Feuerwehr den Bewohnern für die Nacht Betten und Decken aus dem KAT-Lager zur Verfügung.