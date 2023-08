Fahrzeug überschlug sich, Alko-Lenker konnte sich selbst befreien

Das Feuerwehrfest in Altlengbach war bereits in vollem Gange, auch die Musik hatte schon zu spielen begonnen. Plötzlich wurden die Kameraden gemeinsam mit den Feuerwehren Neustift-Innermanzing und Brand-Laaben zu einem Einsatz alarmiert. Auf der LH 119 zwischen Innermanzing und Laaben hatte sich ein Fahrzeug überschlagen. Der Lenker aus der Region hatte in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und landete in einem Waldstück.

Der 63-Jährige, der alleine im Wagen unterwegs war, konnte sich selbst befreien. Er wurde leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung verweigerte er allerdings den Transport ins Spital. Das Unfallfahrzeug wurde von den Feuerwehren geborgen und abtransportiert.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde auch ein Alkotest durchgeführt, dieser war positiv. Der Mann hatte 1,1 Promille. Seinen Führerschein ist der Mann nun wohl für einige Zeit los.