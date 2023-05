Innermanzinger Feuerwehr rettete Katze vom Baum

„Katze auf Baum“, so lautete die Alarmierung für die Feuerwehr Neustift-Innermanzing. Eine Katze hatte es sich auf einem Baum gemütlich gemacht und kam nicht mehr herunter. Ein Kamerad kletterte auf einer Steckleiter auf den Baum. Nach kurzen Streicheleinheiten des Feuerwehrmannes setzte die Katze schließlich zum Sprung an und suchte das Weite. Der Stubentiger machte sich auf den Weg in sein Zuhause, um sich über seine Futterschüssel herzumachen. Ein Einsatz der Feuerwehr war damit nicht mehr notwendig.

