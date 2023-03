Brand in Neulengbach mit Gartenschlauch gelöscht

Da der Baum unmittelbar an der Hauswand bis zur Traufe hinaufragte, drohte auch das Dach in Brand zu geraten. „Als das Tanklöschfahrzeug nach wenigen Minuten eintraf, hatte die Belegschaft des Restaurants die Flammen mit einem Gartenschlauch bereits abgelöscht“, berichtet die alarmierte Feuerwehr Neulengbach-Stadt über ihren Einsatz.

Die Einsatzmannschaft hackte den Boden um den Baum auf, um Glutstücke freizulegen, und benetzte den verkohlten Baum und das Erdreich. Im Anschluss wurde mit der Wärmebildkamera auch das Dach über dem ersten Stock an der Brandstelle kontrolliert, ebenso der Stamm und die Umgebung des Baumes.

Auf der Suche nach der Brandursache

Auch die Exekutive wurde gerufen, diese machte sich auf die Suche nach der Brandursache. Eine Kontrolle des Dachstuhls ergab, dass dieser - soweit aufs erste ersichtlich - keine Beschädigungen aufweist.

Ein eindeutiger Beweis zum Ursprung des Brandes konnte jedoch nicht gefunden werden. Allerdings wurden vor dem Eingangsbereich mehrere Zigarettenstummel wahrgenommen. Ob diese vom Wind verweht wurden und den Brand ausgelöst haben, konnte nicht eruiert werden.

Bezirkspolizeikommandant Philipp Harold dazu: „Dies ist mittlerweile der zweite Brand innerhalb von einer Woche, welcher vermutlich durch achtlos entsorgte Zigaretten hervorgerufen wurde.“ In Pressbaum war eine Wiese in Brand geraten. Die Polizei appelliert, sorgfältiger und achtsamer zu sein. „Somit kann Sachschaden verhindert werden. Außerdem riskieren unsere Feuerwehrfrauen und -männer ihre Gesundheit in vermeidbaren Einsätzen“, betont Philipp Harold.

