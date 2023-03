Garage in Maria Anzbach: Brandmelder verhinderte Schlimmeres

Die neue Woche startete für die Feuerwehren Maria Anzbach, Unter-Oberndorf, Eichgraben und die Exekutive mit einem Einsatz. „Brand einer Garage“ lautete die Alarmierung.

Ein Brandmelder in einer Garage in der Schmidgasse in Maria Anzbach hatte Alarm ausgelöst. Grund war ein brennender Aschenbecher. Dieser wurde durch den Hausbesitzer ins Freie gebracht, zugleich wurde die Feuerwehr alarmiert. „Nach einer Nachkontrolle mit Hilfe der Wärmebildkamera unter Atemschutz und HD-Rohr konnte rasch Brandaus gemeldet werden“, informiert die Feuerwehr über ihren Einsatz.

