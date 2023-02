Vier Menschen gerettet: Purkersdorfer Hundestaffel aus Türkei zurück

Barbara Zissler, die Leiterin der Rettungshundestaffel Purkersdorf, ist wieder zurück. Eine Woche lang war die Eichgrabenerin gemeinsam mit der SARUV (Search and Rescue Unit Vorarlberg) als gemeinsames Medium Urban Search and Rescue-Team (MUSAR) im Einsatz im Erdbebengebiet in der Südosttürkei.

Mit von der Partie war auch eine Hundeführerin aus der Steiermark. Das fünfköpfige Team der Katastrophenhilfe-Einheit Samaritan Austria - Rapid Response Team (SA-RRT) des Samariterbundes ist wohlbehalten von seinem Türkei-Einsatz zurückgekehrt.

Es waren kräfteraubende Tage. Eine Woche lang waren die fünf Expertinnen und Experten – darunter eine Ärztin, eine Notfallsanitäterin, technische Rettungsspezialisten und Hundeführerinnen – mit drei speziell ausgebildeten Trümmersuchhunden im Erdbebengebiet im Einsatz. Vier Lebendrettungen sind mit vereinten Kräften geglückt.

Unter Hochdruck wurde tagelang in Zwölf-Stunden-Schichten gearbeitet. In der Nacht auf Freitag wurde eine Person lebend gerettet. Ebenfalls in der Nacht wurden eine Mutter und ihre Tochter im Teenager-Alter lebend aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses befreit. In der Nacht auf Samstag wurde ein 15-jähriges Mädchen lebend gerettet, das rund 110 Stunden lang unter den Trümmern eines Hauses lag.

„Wir sind tief gerührt vom Empfang, den uns die Menschen beschert haben. Wir haben nicht mit dieser Welle an Dankbarkeit gerechnet und sind völlig überwältigt“, berichtet Anna Grabner-Strobach von der internationalen Katastrophenhilfeeinheit (SA-RRT) des Samariterbundes nach der Landung. „Wir sind bestens ausgebildet und trainiert und haben bei unserem Einsatz viel Leid und Kummer erlebt. Aber wenn wir dann einen Menschen nach so vielen Stunden harter Arbeit aus den Trümmern retten können, ist das ein unbezahlbares Geschenk“.

Für die Helfer war es eine körperliche Herausforderung. Mensch und Tier waren gleichermaßen gefordert. „Besonders die Minustemperaturen in der Nacht haben uns zu schaffen gemacht“, berichtet Hundeführerin Barbara Zissler, die mit ihren Hunden Gowi und Kosa im Einsatz war. Und weiter: „Aber die menschliche Wärme, Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung, die wir zurückbekommen haben, haben die Strapazen wett gemacht.“ Am Valentinstag kehrte die erschöpfte, aber glückliche Einsatzmannschaft aus der Türkei zurück.

Die SARUV blickt auf einen erfolgreichen Einsatz mit vier Lebendrettungen zurück. „Die Nächte waren zwar kalt und kurz, aber diese vier Erfolgserlebnisse waren mehr als genug Lohn für die Strapazen.“ Barbara Zissler betont, dass es ein Privileg ist, als Helfer wieder in die sichere Heimat zurückfahren zu können. „Die traumatisierte Bevölkerung bleibt und muss alles wieder neu aufbauen. Viele haben dutzende Menschen - Familie und Freunde - verloren. Es relativiert sich so vieles und macht Probleme klein, die man in seinem sicheren zu Hause als große Probleme sieht oder gesehen hat“, fasst die Hundeführerin ihre Gefühle zusammen.

„Ein großer Dank gilt allen, die an diesem Einsatz mitgearbeitet bzw. mitgewirkt haben. Sei es direkt mit der Reise in die Türkei, bei der Mobilisierung, in der Homebase oder ganz einfach mit stärkenden Worten über Social Media, Post, telefonisch oder per Mail. Jede Geste hat gerade der Einsatzmannschaft in der Türkei viel Kraft gegeben und war sehr hilfreich“, so die Einsatzleitung der SARUV .

Auch Barbara Zissler ist dankbar: „Ich weiß gar nicht was ich sagen soll. Ohne meine Familie, Nachbarn, Freunde und Staffelkollegen der ASBÖ Rettungshundestaffel Purkersdorf wäre dieser Einsatz für mich nicht möglich gewesen. Alle haben einen wesentlichen Teil dazu beigetragen und unser Team im Einsatz damit unterstützt und stark gemacht. Ich bin wirklich stolz und froh so tolle Menschen in meinem Leben zu haben!“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.