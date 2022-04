Auto krachte in Geschäftslokal: „Dachte, es ist ein Erdbeben“

Werbung

„Das Wichtigste ist, dass niemand verletzt wurde“, sagt Elisabeth Spangl, der der Schock noch immer in den Knochen sitzt. Genau in dem Moment, als sie am Samstagabend aus ihrem Frisiersalon eine Schere holen wollte, gab es einen lauten Krach: „Ich dachte, es ist ein Erdbeben“, erinnert sie sich. Ein Pkw-Lenker war – bei winterlichen Fahrverhältnissen vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit – in den Eingangsbereich des Geschäftes in der Bahnstraße gekracht.

Er legte den Retourgang ein und brauste davon. Splitter flogen bis zum Kassabereich. Der Eingangsbereich wurde dadurch massiv beschädigt. „Der Schaden ist groß, nicht nur die Tür, auch die Fassade, Säulen und der Platz vor der Tür müssen erneuert werden“, erzählt die Geschäftsinhaberin, die bereits mit der Versicherung und Firmen in Kontakt ist, um den Schaden beheben zu lassen.

Sofort griff die Unternehmerin zum Telefon und alarmierte die Polizei in Böheimkirchen. Diese rief auch die Kameraden der Feuerwehr Kirchstetten. „Von uns wurde mit den Besitzern das nahe Umfeld gereinigt, denn ein Gehsteig führt vor dem Lokal vorbei. Die Tür wurde notdürftig mit Holzplatten verplankt, um die Verletzungsgefahr zu minimieren und einen Schutz gegen die Witterung zu bieten“, berichtet die Feuerwehr über den Einsatz.

Mittlerweile konnte auch der flüchtige Lenker, es handelt sich um einen Kirchstettner, ausgeforscht werden. Er wird angezeigt.

