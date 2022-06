Inprugg: Polizei rettete Ente aus Zaun

Werbung

Völlig verheddert hatte sich eine Ente in einem Maschendrahtzaun bei der Wohnhausanlage in Inprugg. Ein Anrainer bemerkte das Tier und rief die Polizei zu Hilfe. Als ein Beamter die Ente befreien wollte, fing diese an, sich zu wehren.

An eine Befreiung war so nicht zu denken. Kurzerhand griffen die Beamten der Polizei Neulengbach zum Seitenschneider und zwickten den Draht auf, sodass das Tier aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte. Unversehrt konnte die Ente das Weite suchen.

