Zimmerbrand rasch entdeckt: FF rückte direkt von Festvorbereitung an

Fleißig am Werken sind die Kameraden der Feuerwehr Neulengbach-Stadt derzeit in der Park- und Rideanlage, immerhin soll zum Start ihres Sommerfestes am Freitag alles für die Gäste vorbereitet sein. Am Mittwoch mussten sie jedoch ihre Arbeiten unterbrechen und zu einem Einsatz ausrücken.

In einem Haus war es zu einem Zimmerbrand gekommen. "Glücklicherweise wurde dieser sehr rasch bemerkt und konnte von den Bewohnern rechtzeitig selbst gelöscht werden", informiert die Feuerwehr über den Einsatz.

Die Einsatzkräfte kontrollierten noch alles mit der Wärmebildkamera auf etwaige Glutnester und belüfteten den verrauchten Bereich mit dem Hochdruckbelüfter. Die Exekutive nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

