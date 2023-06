Kleintraktor drohte umzustürzen: Feuerwehr Maria Anzbach half

Ein Kleintraktor in gefährlicher Schieflage drohte in der Tannenhofstraße in Maria Anzbach über eine Böschung in einen kleinen Fischteich im Wald zu rutschen. Die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen. Unter der Einsatzleitung von Martin Weinbub wurde der Kleintraktor am hinteren Teil des Fahrzeugs mittels Seilwinde aus der Schieflage gezogen. Um ein weiteres Abrutschen des Traktors zu verhindern, wurde der Traktor an der Front mittels Greifzug gesichert.