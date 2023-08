Einsatz Lenker landete in Asperhofen mit Auto im Feld

Die Feuerwehr Asperhofen rückte aus, um das Unfallauto zu bergen. Foto: FF Asperhofen

E in Verkehrsunfall auf der B 19 in Asperhofen forderte am Dienstagmorgen die Einsatzkräfte.

Von der Straße ab kam ein Lenker mit seinem Pkw am Dienstagmorgen, als er auf der B 19 in Asperhofen unterwegs war. Er überfuhr ein Verkehrszeichen und kam schließlich im angrenzenden Feld zum Stillstand. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte wurden gerufen. Der verletzte Lenker wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Exekutive nahm den Unfall auf und die Kameraden der Feuerwehr Asperhofen stellten den Unfallwagen gesichert ab.