Prekärer Einsatz Mann in Ollersbach auf den Gleisen: Zug konnte rechtzeitig bremsen

Der Mann, der auf den Gleisen in der Haltestelle Ollersbach war, lief, nachdem er angesprochen worden war, davon. Foto: bilderbox.com, Erwin Wodicka

E in Großaufgebot an Einsatzkräften war Freitagfrüh in Ollersbach im Einsatz. Ein Mann lag bei der Haltestelle auf den Gleisen.