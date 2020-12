Der erste Schnee wurde dem Lenker eines Lieferwagens am Donnerstagmorgen am Autobahnzubringer bei St. Christophen zum Verhängnis. Bei winterlichen Straßenverhältnissen war er mit seinem Fahrzeug verunfallt und kam quer zur Fahrbahn auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Lenker wurde dabei „verletzt und mit eingeklemmten linken Arm in seinem umgekippten Fahrzeug eingeschlossen, befand sich aber dank des angelegten Sicherheitsgurtes in einer stabilen Position“, berichtet die Feuerwehr Neulengbach-Stadt, die gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehr St. Christophen ausgerückt war. Gemeinsam wurde der Lenker aus dem Fahrzeug befreit und den Rettungskräften zur medizinischen Versorgung übergeben.

Der erheblich beschädigte Lieferwagen wurde abtransportiert und an geeigneter Stelle gesichert abgestellt.

Während des Einsatzes war der Autobahnzubringer gesperrt, der Verkehr wurde über die Anschlussstellen Böheimkirchen und Altlengbach umgeleitet.