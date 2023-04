Regen forderte die Einsatzkräfte in Unter-Oberndorf

Im Ortsteil Götzwiesen kämpften mehrere Anwohner gegen die von hangseits auf ihre Grundstücke fließenden Wassermassen. Die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen. Die Kameraden gruben zahlreiche Ableitungen in den Hang und konnten so das Wasser an den Häusern vorbeileiten. Die Einsätze dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

