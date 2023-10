Wieder fuhr Pensionist mit dem Auto in den Reserlmarkt

Bei so manchem wurde wohl eine Erinnerung aus dem Jahr 2018 geweckt, denn am Reserlmarkt vor fünf Jahren war Ähnliches passiert: Ein damals 90-Jähriger war mit seinem Auto in den stark besuchten Reserlmarkt gefahren. Verletzt wurde niemand. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Am diesjährigen Reserlmarkt kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Ein Pkw-Lenker (82) aus dem Bezirk Tulln missachtete das Fahrverbot und fuhr in das für den beliebten Markt gesperrte Zentrum der Stadt. „Verletzt wurde Gott sei Dank niemand, es wurde auch nichts beschädigt“, heißt es dazu von der Polizei. Dennoch wurden dem Mann vorläufig Schlüssel und Führerschein abgenommen.

Bürgermeister Jürgen Rummel ist froh, dass nichts passiert ist. Der Vorfall sorgt in der Stadtgemeinde aber für Ärger, denn: „So etwas sollte nicht vorkommen. Wir haben seit 2018 einen Sicherheitsdienst beauftragt. Das kostet viel Geld.“ Ein Mitarbeiter dürfte nicht an seinem Platz gewesen sein. Sonst hätte der Autofahrer wohl gestoppt werden können. In der Gemeinde wird jetzt überlegt, wie die Kontrollen bei den Einfahrten verbessert werden können. Für einen Sicherheitsdienst wolle man jedenfalls nichts mehr zahlen, so Rummel.

