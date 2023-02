Wind blies in Asperhofen leeren Kinderwagen weg

So manche Plakatständer wurden schon vom Wind umgeschmissen, Bäume geknickt und Dächer abgedeckt. Nun hat der Wind in Asperhofen sogar einen leeren Kinderwagen vom Radweg in die Große Tulln geweht. Die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen.

Der Wagen wurde laut Feuerwehr mit Hilfe eines Feuerhakens aus dem Wasser geborgen und wieder der Besitzerin übergeben. Kurze Zeit später konnte die Feuerwehr wieder einrücken.

