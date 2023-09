Gemeinde kauft Nahversorger in Neustift-Innermanzing

Bei der Gemeinderatssitzung standen Investitionen in die Zukunft des Ortes auf der Tagesordnung. Bereits seit längerem wird über die Zukunft des Nahversorgers im Ort diskutiert, der in naher Zukunft zusperren wird. Um weiterhin einen Nahversorger im Zentrum zu haben, beschloss der Gemeinderat einstimmig, das Kaufhaus mit dem zugehörigen Wohnhaus anzukaufen.

„Mit dem Ankauf dieses Gebäudes können wir garantieren, dass wir weiterhin einen Nahversorger im Zentrum haben“, so Bürgermeistern Irmgard Schibich. Sie informierte auch, dass es bereits sehr gute Gespräche mit Betreibern gibt, die diesen Standort weiterführen wollen. Beschlossen wurde, dass das Gebäude um 380.000 Euro angekauft wird.

Doch nicht nur in die Zukunft des Nahversorgers wird investiert, sondern auch in die ärztliche Versorgung. Die Ordination der Gemeindeärztin Barbara Franke ist zu klein, daher müssen neue Räumlichkeiten geschaffen werden. Da Franke auch eine Planstelle bekommt und die Patienten immer mehr werden, sei diese Investition für die Gemeinde zukunftsweisend, so Schibich. Die Wiese, die gegenüber des Fußballplatzes als Parkplatz dient, ist in Gemeindebesitz. Genau dort wird die neue Ordinationsstelle gebaut und zwar mit Containern. Die Baukosten für die neue Ordination werden sich auf 250.000 Euro belaufen. „Eine Ordinationsstelle im Zentrum ist für die Zukunft der Gemeinde enorm wichtig. Die Bevölkerung braucht die beste ärztliche Versorgung“, so die Bürgermeisterin. Auch dieser Beschluss wurde von den Gemeinderäten einstimmig angenommen.