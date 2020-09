„So wie Gott ihn schuf“ war ein junger Mann am Montagabend der Vorwoche nach Redaktionsschluss im Bereich des Schlossparks und des Rathauses in Neulengbach unterwegs. Und der verwirrte „Flitzer“ erregte ganz schön Aufsehen bei so manchen Bürgern, mehrere Anrufe gingen bei der Polizei ein. Diese machte sich schließlich auf die Suche nach dem jungen Mann, der, wie sich dann herausstellte, bei den Beamten kein Unbekannter war.

Als der 20-Jährige dann die Herren in Uniform entdeckte, ging er auf sie los und widersetzte sich der Festnahme. Kurz zuvor dürfte der Nackte, der unter Drogen stand, einer Passantin im Schlosspark, aus bislang unbekannten Gründen, auch eine Ohrfeige verpasst haben.

Aufgrund der Eigen- und Fremdgefährdung wurde er schließlich in ein Pflege- und Betreuungszentrum gebracht.