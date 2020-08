Kontrollfahrten unternahmen Polizisten am vergangenen Donnerstagvormittag in ihrem Rayon. In Raipoltenbach nahmen sie plötzlich Hilferufe wahr. Daraufhin entdeckten sie einen Mann, dessen Kopf blutüberströmt war. Sofort hielten die Beamten an und eilten zu Hilfe.

Folgendes soll sich kurz zuvor zugetragen haben: Der Sohn des Mannes soll ausgezuckt und auf seinen Vater losgegangen sein. Dabei schlug dieser mit dem Kopf am Boden auf und zog sich die Verletzungen zu.

„Die Außerirdischen werden mir helfen“, soll der Beschuldigte gesagt haben, als ihn die Beamten befragten und in einem Pflege- und Betreuungszentrum unterbringen ließen.

Alkohol, stark koffeinhaltige Getränke und Medikamente dürften bei dem bereits amtsbekannten 38-Jährigen, zum Auszucker geführt haben. Bereits in der Vergangenheit wurde der Mann wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung verurteilt.

Doch dem nicht genug, gegen ihn wurde auch schon ein Waffenverbot ausgesprochen. Gehalten hat er sich daran nicht, denn als die Beamten in seinen eigenen vier Wänden Nachschau hielten, entdeckten sie jede Menge Schwerter, Äxte und Messer, die sofort beschlagnahmt wurden.