Till in Neulengbach sperrt wieder auf

"Wir freuen uns, dass wir wieder da sind und freuen uns auf die Gäste", sagt Till-Betreiber Andreas Brandstetter. Denn ab Samstag, 13. November, wird im Till Club in Neulengbach wieder gefeiert. Nach der langen Corona-Pause (seit 7. März 2020) sperrt das Lokal wieder auf - geplant ist ein großes Opening mit dem bekannten DJ Flip Capella.

Laufend hatte Brandstetter Anfragen von Gästen, wann das Lokal denn wieder aufsperren werde. "Jetzt ist es endlich so weit und wir freuen und auf eine super Wintersaison", so Brandstetter, der bemüht ist, die Vorgaben der Regierung genau einzuhalten. "Unser Präventionskonzept hat sich im LaBoom in St. Pölten bereits bewährt, das wird es auch in Neulengbach".