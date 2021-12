Neulengbacher Wirtschaft: „Weiter regionalen Handel zu unterstützen“

Lockdown Nummer vier ist (zumindest für Geimpfte und Genesene) vorbei. Uneingeschränktes Shoppingvergnügen ist damit rechtzeitig vor Weihnachten wieder möglich.

„Die Geschäftsleute freuen sich, wieder aufsperren zu können und hoffen, dass die Bevölkerung weiterhin den regionalen Handel unterstützt. Ob ein Teil des Weihnachtsgeschäftes gerettet werden kann, wird sich zeigen, es sind aber alle positiv gestimmt“, sagt Michaela Schmitz von der Aktiven Wirtschaft Neulengbach.

Pfeffel: Uhren, Gold und Engelsrufer

Der Neulengbacher Uhrmachermeister Alexander Pfeffel etwa zeigt sich einigermaßen optimistisch: „Ich hoffe, dass es auch heuer so sein wird, dass die Kunden mit dem Geschenkeeinkauf gewartet haben und jetzt regional einkaufen“, sagt er.

Was heuer besonders gefragt sein wird? „Ich rechne damit, dass vor allem Geschenke gekauft werden, die aus Gold gefertigt sind. Gold ist Qualität und Wert haltend“, so Pfeffel.

Aber auch mechanische Uhren werden zunehmend gekauft. „Besonders die ältere Generation kauft diese Uhren sehr gerne und schenkt diese an ihre Kinder oder Enkelkinder.“ Auch Engelsrufer sowie die neuen Kollektionen von Julie Julsen sind immer wunderbare Geschenke, die dem Beschenkten Freude bereiten.

Nicht ganz so optimistisch zeigt sich Ursula Kraic von der gleichnamigen Gärtnerei in Neulengbach. „Wir befürchten, dass die Menschen wegen der kurzen Zeit der Einkaufsmöglichkeiten vor Weihnachten in die großen Einkaufszentren unterwegs sein werden, um dort gleich alles zu erledigen“, sagt Kraic. „Da werden einzelne Geschäfte, wie wir es sind, auf der Strecke bleiben.“

Der Weihnachtsstern sei aber noch immer beliebtes Weihnachtsgeschenk für Mami und Omi, berichtet die Unternehmerin, die Pflanze allgemein komme aber als Geschenk immer mehr in den Hintergrund, Schmuck, Laptops, Handys und Computerspiele seien die beliebten Geschenke heutzutage.

Auch der Umstand, dass große Feiern mit schönen Tafeln auch heuer zu Weihnachten ausfallen werden, und damit die Pflanzen und Schnittblumen als Tischschmuck nicht gekauft werden, macht Ursula Kraic nicht unbedingt optimistisch. Daher wird am Sonntag, 19. Dezember, ihr Geschäft geschlossen bleiben.

Ausgedehnte Öffnung und Gutscheinkauf

Geöffnet hingegen hat das Modehaus Frank in Neulengbach „Wir sind auch noch zu den normalen Zeiten und zusätzlich an den Samstagen bis 17 Uhr für unsere Kunden da“, berichtet Günther Frank, „wir wünschen uns, dass viele den zusätzlichen Sonntag und die Samstagnachmittage nutzen werden, um die Einkäufe für Weihnachten zu erledigen. Und auch, dass der regionale Handel gefördert wird.“

Frank geht davon aus, dass auch heuer wieder viele Frank-Gutscheine unter dem Christbaum liegen werden, denn: „Da kann der oder die Beschenkte selbst in unserem Modehaus auswählen und probieren. Zudem beginnt gleich nach Weihnachten der Ausverkauf und damit gewinnt der geschenkte Gutschein auch noch an Wert.“

Auch Daniela Schimatschek wird „alle nur irgendwie möglichen Tage“ ihren Friseursalon Reiser in Neulengbach offenhalten und ihren Kunden auch am Samstagnachmittag und an Montagen Gelegenheit geben, sich für die Weihnachtsfeiertage fesch machen zu lassen.

Daniela Schimatschek öffnet ihren Frisiersalon in Neulengbach jetzt auch an Montagen und Samstags auch am Nachmittag. Hell/Archiv

Die Friseurmeisterin hofft auch, dass das Gutscheingeschäft heuer noch anlaufen wird. Die Branche sei schwer betroffen, „weil die Feiern fehlen, wird nicht so sehr auf die perfekte Frisur geachtet. Und sparen müssen die Menschen auch.“