Das Neulengbacher Arbeiterheim ist Geschichte

Das Arbeiterheim Neulengbach-Tausendblum ist Geschichte. 1927 wurde die Gründung des Arbeiterheims beschlossen, 1928 war das kleine Haus fertiggestellt, das im Laufe der Jahrzehnte mehrmals erweitert und erneuert wurde. Jetzt wurde das Arbeiterheim samt Stadtsaal abgerissen.

Emotional sei es ihr mit dem Abbruch nicht so gut gegangen, bekennt Beate Raabe-Schasching, die Obfrau des Vereins Arbeiterheim. Aber jetzt sei sie erleichtert, denn es sei auch schmerzlich gewesen, immer wieder an einer „Ruine“ vorbei zu fahren, die keine Bestimmung mehr habe. Der Verein hat das Areal wie berichtet 2018 an die Vivet Immobilientreuhand GmbH verkauft. Geschäftslokale und Wohnungen werden errichtet.

Die Entscheidung für den Verkauf des Areals sei richtig gewesen und zum richtigen Zeitpunkt getroffen worden, ist Raabe-Schasching überzeugt: „Was hätten wir in der Pandemie mit dem Haus gemacht?“ Instandhaltungsarbeiten seien mit Veranstaltungen finanziert worden. Ohne Veranstaltungen hätte man kein Geld für Reparaturen der alten Gebäude gehabt.

Kritik am Verkauf des Arbeiterheims wurde immer wieder geäußert. Dazu sagt die Obfrau: „Wir haben das Haus zu einem guten Preis verkauft, wir haben die Vermögenswerte gesichert, das Geld gut angelegt und nicht verschleudert. Ich muss mir keinen Vorwurf machen lassen.“

Kritik sei auch nur von Leuten gekommen, die man jahrelang nicht im Arbeiterheim gesehen habe. Und jetzt sei ohnehin Ruhe eingekehrt, so Beate Raabe-Schasching: „Den einen oder anderen Uneinsichtigen wird es immer geben, den werden wir nicht bekehren.“

