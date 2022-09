Altlengbach ist nachhaltig unterwegs

Der Umstieg von fossilen Brennstoffen auf nachhaltige Materialien ist derzeit großes Thema. So soll in Altlengbach noch heuer das Biomasse-Heizwerk im Ortsteil Nest Energie liefern.

„Altlengbach zählt zu den Pioniergemeinden in Niederösterreich beim Umstieg auf nachhaltige Heizformen“, betont Bürgermeister Michael Göschelbauer. Die Gemeinde wurde am Freitag dafür in Grafenegg von Landesrat Stephan Pernkopf geehrt.

„Wir gehen als Gemeinde weiter diesen Weg, vor allem auch, weil er uns alle in die Unabhängigkeit führt“, steht für den ÖVP-Bürgermeister fest. Dazu leiste die Gemeinde ihren Beitrag, indem sie bei öffentlichen Gebäuden seit Jahren den Umstieg vollziehe. Zugleich wurden für Private die Förderungen für die Errichtung von PV-Anlagen verdoppelt: 510 Euro gibt’s für den Umstieg.

