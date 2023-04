Neulengbach hat weniger Gas und Strom verbraucht

Der Strom- und Gasverbrauch ist in der Stadtgemeinde Neulengbach gesunken, und zwar im Durchschnitt der vorangegangenen zwei Jahre um 7,6 Prozent bzw. 6,3 Prozent. Das geht aus dem Umweltbericht hervor, den Gemeinderätin Barbara Doupovec präsentierte. Neulengbach verfolge bereits seit Jahren das Ziel, Ressourcen sparsam einzusetzen und die Umwelt möglichst wenig zu belasten, so die ÖVP-Mandatarin. Etliche Maßnahmen wurden umgesetzt, weitere sollen folgen. Im Jahr 2022 wurde die Umstellung der Straßenlaternen auf LED abgeschlossen: Die gesamte Straßenbeleuchtung funktioniert jetzt per Leuchtdioden. Zwei große „Stromfresser“ sollen noch auf LED umgestellt werden, wie Bürgermeister Jürgen Rummel informiert: Auf den Sportplätzen in Neulengbach und Schönfeld werden die Flutlichtanlagen auf LED umgestellt. „Dafür gibt es gute Förderungen“, so Rummel.

Auch durch den Umstieg auf Photovoltaik wird Energie gespart. Neue Photovoltaikanlagen wurden in Zusammenarbeit mit der Neukom und der Energiegemeinschaft Elsbeere Wienerwald in Betrieb genommen. „Es gibt 80 Module auf dem Dach des Turnsaals der Volksschule und weitere 222 Module auf dem Dach des Bauhofs“, so die Umweltgemeinderätin in ihrem Bericht. Geplant ist der weitere Ausbau von Photovoltaikanlagen auf allen öffentlichen Gebäuden. PV-Anlagen werden heuer auf dem Neulengbacher Sportplatz und auf dem Feuerwehrhaus Ollersbach entstehen. Auch auf den anderen Feuerwehrhäusern soll nach Möglichkeit Strom aus der Sonne erzeugt werden. Und beim Kindergarten, der auf dem Areal der früheren Rot-Kreuz-Bezirksstelle gebaut wird, wird ebenfalls eine PV-Anlage geplant.

Auch in anderen Bereichen ist man um Verbesserungen bemüht: Mit Biomasse aus nachwachsenden Rohstoffen werden derzeit bereits Rathaus, Gerichtsgebäude, Volksschule, Schule St. Christophen, Mittelschule und einige Kindergärten beheizt. Das Bauhofteam hat Elektrofahrzeuge und Elektrogeräte im Einsatz. Auch in puncto E-Mobilität wurden einige Maßnahmen gesetzt oder unterstützt.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.