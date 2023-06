Photovoltaik: Grüne wollen Eichgraben als Vorreiter sehen

Aufgrund einer neuen landesweiten Fördermöglichkeit für Parkplatzüberdachungen mittels Photovoltaik fordern die Grünen, dass Eichgraben mit gutem Beispiel voran geht. „Es gibt nun keine Ausflüchte mehr“, sagt der geschäftsführende Gemeinderat Michael Pinnow von den Grünen.

Die Grünen haben zahlreiche Anträge im Niederösterreichischen Landtag eingebracht und freuen sich, dass es nun auch in Niederösterreich eine spezielle Förderung für Überdachungen von Parkplätzen mit Photovoltaik bis zu einer Höhe von 1.000 Euro pro kWp geben wird. „Die Gemeinde Eichgraben sollte sich als Vorreiter im Bereich Energie etablieren und diese Gelegenheit ergreifen, um in erschwingliche Energie zu investieren“, drängt Pinnow.

Die Grünen haben in der Vergangenheit bereits auf kommunaler Ebene auf diese Möglichkeit hingewiesen. „Hierdurch erzielen wir einen doppelten Gewinn: Einerseits wird der Parkplatz beschattet und andererseits wird durch die PV-Module Strom produziert, der im besten Fall in eine lokale Energiegemeinschaft eingespeist wird“, erklärt Pinnow. Zudem benötigt die PV-Anlage keinen zusätzlichen Platz. „Der Parkplatz am Kindergarten und der am Schwimmbad sind angesichts der Bodenversiegelung dort wahrlich keine Vorzeigeobjekte. Ergreifen wir die Gelegenheit und führen diese Flächen zumindest einer Sekundärnutzung zu“, fordert Pinnow die Gemeinde auf. Geht es nach den Grünen, sollte das Gemeindeprojekt auch eine Vorbildfunktion für die BILLA-Supermärkte übernehmen. „Ebenso sollte REWE ihre Parkplätze einer Doppelnutzung zuführen. Jetzt hat auch dort die Gelegenheit für die Realisierung eines solchen Projekts begonnen“, betont Pinnow.

Bürgermeister Georg Ockermüller hält fest: „Das Thema Parkplätze mittels PV zu überdachen ist wirklich kein neues. Vizebürgermeister Johannes Maschl hat bereits 2022 und 2021 fertige Projekt für den Parkplatz beim Bad und Kindergarten vorgestellt.“ Ockermüller weist darauf hin, dass die Gemeinde derzeit noch einige Freiflächen auf Gemeindegebäuden hat, die heuer und 2024 gefüllt werden. „Im Rahmen dieser Möglichkeiten sind wir da wirklich gut aufgestellt. Daher kommt diese Variante der Parkplatzüberdachung derzeit nicht in Frage zumal die Kosten, trotz erhöhter Förderung , noch immer das Zwei- bis Dreifache einer normalen Aufdach-Anlage bedeuten“, so Ockermüller. Er betont, dass die Gemeinde den weiteren Ausbau forciert, aber nicht um jeden Preis. „Neben den Flächen ist aber auch immer das Einvernehmen mit dem Netzbetrieb herzustellen. Da geht es um Anschlusspunkte, Liefermengen und vieles mehr“, erklärt der Bürgermeister. Seiner Ansicht nach wäre die P&R Anlage dafür deutlich besser geeignet. „Ob die ÖBB diese Investition tätigen wird ist derzeit nicht absehbar“, sagt das Ortsoberhaupt.