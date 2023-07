Windkraft wird auch in der Region Wienerwald ein Thema

Wie kann man Energiesysteme umstellen und kohlenstoffärmer machen? Einer, der sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt ist Matthias Zawichowski, Geschäftsführer der Klima- und Energiemodellregion Elsbeere Wienerwald. Er kann sich vorstellen, dass die Windenergie in nicht allzu ferner Zukunft eine Rolle in der Region Wienerwald spielen wird. „Neben der Sonnenkraft hat sicher auch die Windkraft für uns Bedeutung bekommen." Anders werde es auch nicht gehen.

In drei bis fünf Jahren werde man vielleicht schon Windprojekte präsentieren können: „Aus meiner Sicht ist das realistisch." Zawichowski ortet auch in den Gemeinden eine Bereitschaft, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. "Die Entscheidungsträger verlangen Veränderung. Die Bürgermeister sind aufgeschlossen."

Das älteste Windrad Österreichs steht laut Zawichowski in Michelbach. In Böheimkirchen wurden drei Windräder errichtet. "Auch andere Flächen sind interessant", so der Manager. Man müsste ja keine Riesenmoloche errichten, sondern könne Kleinwindkraftanlagen bauen.

Bei einem Treffen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Region Elsbeere Wienerwald in der Vorwoche wurde über neue Formen der Energiebereitstellung gesprochen. Auch hier ging es um Windenergie. „Wir haben als eine der ersten Regionen zu diesem Thema informiert“, so Zawichowski. Für die Deckung des Energiebedarfs in der gemeinsamen Energiegenossenschaft Elsbeere Wienerwald könnte die Kleinwindkraft künftig einen Beitrag leisten. Anfragen in der Modellregion zu Projekten rund um Kleinwindkraftanlagen würden sich häufen. Experten der FH Technikum Wien, die bereits seit mehr als 10 Jahren Genehmigungsverfahren für Kleinwindkraftanlagen wissenschaftlich beobachten und fachlich begleiten, informierten beim Bürgermeister-Treffen über ihre Erfahrungen. Klar ist: Projekte müssen individuell bewertet werden, wobei die Genehmigung wesentlich von der Qualität der einzelnen Anlage abhänge. Eine kritische Bewertung der angebotenen Anlagen sei von Beginn an notwendig.