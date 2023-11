Schönfelder Sportplatz: Photovoltaikanlage ist fertig

Eine Photovoltaikanlage wurde auf dem Sportplatz Schönfeld errichtet. „Es ist alles fixfertig, jetzt warten wir nur noch auf einen EVN-Termin“, berichtet Bürgermeister Jürgen Rummel. Angesichts der extrem hohen Stromkosten ist die Freude über die PV-Anlage groß. Für die Investition der Anlage kann die Gemeinde Förderungen lukrieren. Der Bürgermeister zollt den Mitgliedern des Sportvereins Anerkennung: „Die Vereinsmitglieder haben die Montage der Anlage übernommen, das ist einzigartig.“

Die Photovoltaik-Initiative in der Stadtgemeinde Neulengbach geht weiter: Mit der Installation einer neuen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Feuerwehr Raipoltenbach wurde am Donnerstag begonnen. Die Arbeiten führt das Raiffeisen-Lagerhaus Neulengbach durch. Noch heuer soll auch die PV-Anlage auf dem Sportplatz in Neulengbach errichtet werden. Wer diese Arbeiten durchführt, steht noch nicht fest, die Ausschreibungen sind derzeit im Gang.