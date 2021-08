Das Thema Energiegemeinschaften rückt in den Fokus der Gemeinden, so auch in Eichgraben. „Aufgrund der zentralen Lage im Wienerwald haben wir topografische und legistische Einschränkungen – etwa Natura 2000 - beim Thema erneuerbarer Energieträger. Da Wasserkraft, Biomasse und Windkraft nicht in größerem Maße genützt werden können, ist die Photovoltaik die wichtigste Erzeugungsquelle für Strom aus erneuerbaren Energiequellen in Eichgraben“, erklärt Vizebürgermeister Johannes Maschl.

Viele Anfragen aus der Bevölkerung

Das neue Thema „erneuerbare Energiegemeinschaften“ ermöglicht den Bürgern, günstigen Strom aus erneuerbaren Energien zu beziehen, der direkt im Ort von anderen Bürgern, Unternehmen oder gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen erzeugt wird. „Seit dem Beschluss des erneuerbaren Ausbaugesetzes im Parlament haben wir sehr viele Anfragen aus der Bevölkerung zu diesem Thema erhalten“, so Maschl.

Wie Bürgermeister Georg Ockermüller informiert, hat die Marktgemeinde Anbieter für die Konzeptionierung einer Energiegemeinschaft Eichgraben eingeladen, ihre Ideen zu präsentieren.

Alle Mitglieder des Gemeinderates wurden zu einer Informationsveranstaltung zum Thema erneuerbare Energiegemeinschaften eingeladen. Die geschäftsführende Gemeinderätin Stefanie Anderlik, Bürgermeister Georg Ockermüller und Vizebürgermeister Johannes Maschl präsentierten die Erkenntnisse aus den bisherigen Recherchen.

Aufgrund der vielen, bereits in Betrieb befindlichen Photovoltaikanlagen in Eichgraben ist die Gründung einer erneuerbaren Energiegemeinschaft gut möglich, weil schon viel erneuerbare Energie zum Verteilen vorhanden ist. Es gibt auch viele Haushalte ohne eigene Stromerzeugung, die Teil einer Energiegemeinschaft werden können, um damit günstiger lokalen Strom beziehen zu können.

„Für uns als Gemeinde ist der wichtigste Punkt, dass die neuen Rahmenbedingungen durch erneuerbare Energiegemeinschaften den Bau von weiteren Photovoltaikanlagen in Eichgraben sehr unterstützen. Wir werden selbst weitere, gemeindeeigene Anlagen bauen“, sagt der Bürgermeister. Durch die Gründung einer regionalen Energiegemeinschaft Eichgraben werde man auch für interessierte Gemeindebürger und Unternehmen attraktive Rahmenbedingungen für den Bau von weiteren PV-Anlagen schaffen.

Andreas Rautner, Geschäftsführer der Energie Zukunft Niederösterreich, präsentierte seine bisherigen Informationen und Erfahrungen. Die Gemeinderäte haben festgelegt, die Konzepterstellung einer regionalen Energiegemeinschaft zu beauftragen. „Voraussichtlich heuer im Herbst können wir dann auf Basis der Konzeptdaten eine Informationskampagne starten. Wir sind schon gespannt, wie intensiv wir die Energiezukunft in Eichgraben mitgestalten können“, so Ockermüller.