Neulengbach spart bei den Stromkosten

Die Stadtgemeinde Neulengbach beheimatet eine der ersten Energiegemeinschaften in Niederösterreich. „Die erste Zwischenbilanz zeigt bereits den großen Erfolg dieses Projektes“, freut sich Bürgermeister Jürgen Rummel. Rund 18.000 Euro konnten bis jetzt eingespart werden.

Die erste Anlage ging im Oktober 2021 in Betrieb. Mittlerweile befinden sich Photovoltaik-Anlagen unter anderem auf den Dächern des Dorfhauses und des Feuerwehrhauses in Markersdorf sowie auf der Volksschule und dem Bauhof Neulengbach. „Mit dem gewonnenen Sonnenstrom werden nicht nur energieintensive Einrichtungen wie das Freibad versorgt, sondern auch die Trinkwasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung sichergestellt“, so Rummel. Wie berichtet sind weitere Projekte bereits in Bau oder Planung. So werden auch auf den Sportplätzen Schönfeld und Neulengbach Photovoltaikanlagen errichtet. Auch der neue Kindergarten Neulengbach wird mit einer PV-Anlage ausgestattet.

Der Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur Herbert Greisberger gratulierte der Gemeinde Neulengbach zu ihrer Vorreiterrolle und dem großartigen Ergebnis. eNu bietet Beratung und Erstinformationen bei der Gründung von Energiegemeinschaften.