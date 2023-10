Immobilienmarkt: Starker Rückgang in Region Neulengbach

In der Immobilienbranche ist heuer im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang zu verzeichnen, da macht auch die Region Wienerwald keine Ausnahme. „Der Immobilienmarkt im Bezirk Neulengbach verzeichnet im ersten Halbjahr 2023 einen Rückgang von 49 Prozent bei den Kaufverträgen im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Stefan Kagerer bei einem Pressegespräch, zu dem Remax in Neulengbach eingeladen hat. Laut Kagerer gab es im ersten Quartal heuer auf dem Immobilienmarkt in der Region 116 Transaktionen im Wert von gut 30 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 192 Transaktionen mit einem Wert von fast 60 Millionen Euro. Früher habe man ein Einfamilienhaus in 30 bis 40 Tagen verkauft, jetzt brauche man mindestens 90 Tage. Heizung und Dämmung seien wichtige Kriterien geworden. Der Beratungsaufwand sei größer geworden.

Der Immobilienmarkt sei spannend, im Sommer sei wenig los gewesen, aber das Geschäft werde wieder anziehen, ist der Neulengbacher Immobilienexperte zuversichtlich: „Es gibt einen gewissen Rückstau. Die Preise sinken jetzt, nachdem sie in den vergangenen Jahren exorbitant gestiegen sind. Jetzt ist also Kauf-Zeit.“

Die Stimmung in der Bevölkerung sei allerdings noch von Unsicherheit und Ängsten geprägt. Die Auslöser dafür sind bekannt: Nach Corona-Pandemie und Lockdowns kamen Energiepreis-Anstieg, Inflation und ein Krieg in der EU.

Eigentum sei derzeit für immer mehr Menschen nicht leistbar. „Schade finde ich, dass viel junge Paare durch den Raster fallen“, sagt Kagerer angesichts der strengeren Kreditvergaberichtlinien. „Wenn es nur einen Erwerbstätigen gibt oder kein Geld von den Eltern zur Verfügung steht, wird es schwierig.“ Was Stefan Kagerer ebenfalls bedauert ist, dass die Menschen in Österreich oft wenig Kenntnisse im Bereich Wirtschaft und Finanzen hätten: „Da ist Handlungsbedarf, das fängt in den Schulen an“, betont Stefan Kagerer.

Bei Remax in Neulengbach wird neben der klassischen Immobilienvermittlung auch Finanzierungsvermittlung und Vermögensberatung angeboten. Dieses Angebot werde gut angenommen, und man finde immer kreative Lösung, betont Stefan Kagerer. Ein Informationsabend zum Thema Immobilien, Preise, Trends und Finanzierung findet am Mittwoch, 18. Oktober, um 18.30 Uhr im Rathaussaal statt.