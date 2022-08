Regionales ist in der Region Wienerwald nach wie vor gefragt

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Der Verkauf von Lebensmitteln aus bäuerlicher Produktion wurde schon Jahrzehnte in der Region gepflegt und warf besonders für kleine Betriebe ein kleines zusätzliches Einkommen ab. In den vergangenen zwei Jahren wuchsen Ab-Hof-Selbstbedienungsläden förmlich „wie Schwammerl aus dem Boden“.

Konsumenten sind beim Einkauf nicht an fixe Zeiten gebunden. Die Produzenten brauchen kein zusätzliches Personal. Ganz besonders geschätzt waren diese Selbstbedienungsläden mit bäuerlichen Produkten in Zeiten von Corona, als es galt, Kontakte zu meiden.

Wie laufen die Geschäfte jetzt - wollte die NÖN wissen.

„Kleinen Sommerloch“, aber Zufriedenheit

„Zu Zeiten des Lockdowns lief der Verkauf in unserem Selbstbedienungsladen sehr gut, dann war das Geschäft kurz rückläufig, aber jetzt steigt der Umsatz wieder“, schildert Maria Scharl.

Sie nimmt an, dass der Rückgang auf die Urlaubszeit zurückzuführen ist. In ihrem Verkaufslokal an der Straße in Richtung Laabental gibt es frisches Bauernbrot, Milch, Käse, Joghurt und Eier vom eigenen Hof.

Von „einem kleinen Sommerloch“ spricht auch Hans Gugerell. Auch er berichtet, dass speziell die Corona-Zeit sehr gute Geschäfte gebracht hat und die Leute sehr gerne vom Angebot an Äpfeln, Gemüse, Erdäpfeln und Zwiebeln sowie Essigsorten Gebrauch gemacht haben.

„Jetzt gibt es natürlich viele Paradeiser, später kommen noch frische Äpfel und Kürbis dazu“, erklärt der St. Christophener.

Zufrieden ist auch Johann Hickelsberger: „Der Verkauf unserer Produkte läuft nach wie vor gut, auch auf den Märkten in Wien und in Mödling. Und speziell unsere Verkaufshütte an der Straße in Gamesreith funktioniert unerwartet gut.“

Die Hütte wurde vor rund eineinhalb Jahren aufgestellt und es stehen Eier, Geselchtes, Leberpastete, Verhackerts und Fertiggerichte in Gläsern, wie Suppen und Krautfleisch, zum Verkauf bereit.

Auch die Familie Hierstand ist zufrieden mit ihrem Verkaufskühlschrank, der seit gut einem Jahr in der Ortsmitte von Markersdorf zur Selbstbedienung aufgestellt ist: „Der Renner ist der Selchfleischaufstrich, alles in allem sind wir mit dem Verkauf unserer Fleischwaren sehr zufrieden“, berichtet Bianca Hierstand.

Von sehr vielen Stammkunden und einem sehr zufriedenstellenden Geschäft berichtet Roman Hickelsberger, dessen Verkaufshäuschen direkt an der Hauptstraße in Ollersbach vor allem mit Frischmilch, Hühnereiern in 6-er und 10er-Gebinden sowie als Kiloware aufwartet. In den Kühlvitrinen, die mittels Geldeinwurf die Ware freigeben, befinden sich auch Nudeln und Honig. Auch Erdäpfel werden angeboten.

Kamera installiert, Raum wird nachts versperrt

Die anfänglichen Schwierigkeiten mit „Langfingern“ konnten mittlerweile überall verringert werden: „Diebstahl ist bei uns kaum Thema, weil nur die Erdäpfel frei im Regal liegen“, sagt Roman Hickelsberger.

Kaum Probleme mit Diebstahl haben auch die Hickelsbergers in Gamesreith: „Wir räumen jeden Abend die Kassa aus, einmal haben 8 Euro aus der Kassa gefehlt“, berichtet der Gamesreither Landwirt, Lebensmittel seien noch nie gestohlen worden.

Diebstahl ist im Verkaufsladen Scharl kein Thema mehr: „Seit wir eine Kamera installiert haben und die Diebe ausgeforscht werden können, wird nichts mehr gestohlen“, berichtet die Landwirtin. Hans Gugerell hat das Thema Diebstahl anders gelöst: „Unser Lokal wird jetzt über Nacht zugesperrt.“

