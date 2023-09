Baukooperative in Brand-Laaben feiert zehnjähriges Firmenjubiläum

Die Baukooperative lud zu ihrem zehnjährigen Firmenjubiläum auf ihr Areal ein. Die drei Jungunternehmer, Architekt Michael Karasek und die Baumeister Thomas Trippl und Siegfried Grössenbacher schlossen sich vor zehn Jahren zusammen, kauften ein Firmengebäude im Zentrum von Laaben und gründeten die Firma „ Baukooperative“. Später kauften sie noch das ehemalige Gebäude des Gemeindearztes und vergrößerten ihr Firmenareal. Auch die Anzahl an Mitarbeiter wurde ständig erweitert und zu den drei Firmenchefs sind weitere neun Mitarbeiter dazugekommen.

Bei der Führung durch das Firmenareal waren alle ausgezeichneten Bauprojekte zu sehen, darunter der NÖ Baupreis und Holzbaupreis. Auch im Laabental ist die Baukooperative äußerst erfolgreich tätig. So gestaltete das Unternehmen den Zu- und Umbau des neuen Gemeindehauses in Neustift-Innermanzing. Derzeit sindsie auch mit dem Umbau des Kindergartens befasst, dort wird eine vierte und fünfte Gruppe angebaut. In Brand-Laaben gestaltete die Baukooperative den Kirchenplatz. Für das Buswartehäuschen im Zentrum wurde das Unternehmen mit dem NÖ Baupreis ausgezeichnet. Ebenso entwickelte die Firma 2015 in Altlengbach ein Projekt zur Dorfplatzgestaltung, was aber aufgrund eines Bauverbots am Kirchenplatz nicht umgesetzt werden konnte.

Bei ihren Dankesworten zum Jubiläum betonten die Unternehmer, dass ihnen besonders das Klima zu ihren Kunden und zu den Mitarbeitern wichtig ist. „Wir haben bereits auf die vier Tageswoche umgestellt“, so Siegfried Grössenbacher. Michael Karasek ging auch auf die Krise im Bau durch Teuerung und explodierende Zinsen ein. Er betonte aber: „ Wir haben eine sehr gute Auftragslage und sind vor allem im öffentlichen Bereich tätig.“ Unter den vielen Besucherinnen und Besuchern war auch Altbürgermeister Helmut Lintner.