Welche Probleme gibt es im Alltag? Wie zufrieden bist du mit den Angeboten in der Stadt? Wie verbringst du deine Freizeit? Das alles waren Themen in der Jugendbefragung in Neulengbach, an der 223 Jugendliche teilgenommen haben.

Nur vier Prozent gaben an, mit den Jugendangeboten in der Stadt sehr zufrieden zu sein, 18 Prozent sind zufrieden, 28 Prozent sind weniger oder nicht zufrieden. Die Hälfte der Befragten steht dem Thema neutral gegenüber oder gab keine Antwort.

Luft nach oben, aber keine Präferenz bei Art

Vizebürgermeister Paul Mühlbauer und Jugendgemeinderat Wolfgang Süß präsentierten am Samstag die Ergebnisse auf dem Skaterplatz. „Uns ging es darum, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen“, betont der Vize. An der Umfrage könne man sich orientieren, aber es sei gut, mit den Jugendlichen zu reden.

Die Antworten bei der Umfrage seien sehr divers gewesen, berichtet Paul Mühlbauer. Eines hat sich aber klar gezeigt: Die Stadtgemeinde hat bei Angeboten für die Jugend noch Luft nach oben. „Da sollten wir uns verbessern und ein paar mehr Veranstaltungen anbieten, zum Beispiel etwas wie das Beachvolleyballturnier, das es heuer gegeben hat.“

Eine Präferenz bei der Art der Veranstaltung – ob zum Beispiel Sport, Musik oder Film – hat sich bei der Umfrage nicht ergeben.

Schon früher haben sich Jugendliche in Neulengbach Möglichkeiten für Treffen gewünscht. Auch jetzt bei der Umfrage wurde dieser Wunsch nach Treffpunkten ohne Konsumzwang von vielen geäußert. Auch Mountainbikestrecken und eine Möglichkeit zum Basketballspielen hätten viele junge Leute gern im Raum Neulengbach.

Die Angaben zum Freizeitverhalten haben Paul Mühlbauer überrascht: Fast drei Viertel der Befragten gaben an, täglich in social communities aktiv zu sein und zu chatten, über 80 Prozent surfen täglich im Internet. „60 Prozent spielen täglich am Computer oder am Handy, das finde ich überraschend hoch“, so Mühlbauer.

Täglicher Sport steht bei 24 Prozent auf dem Programm, mehrmals pro Woche sporteln 40 Prozent. 17 Prozent der Teilnehmer gaben an, seltener als fünf Mal pro Woche Sport zu betreiben. 28 Prozent sehen täglich fern.

Zufrieden mit dem Thema Mobilität

Mit der Mobilitätssituation zeigten sich die jungen Neulengbacher relativ zufrieden, viele sind zu Fuß, mit dem Rad oder mit den Öffis unterwegs. Auch das Wohnen in Neulengbach wird gut bewertet: „Das hat wahrscheinlich mit der hohen Lebensqualität im Allgemeinen zusammen“, vermutet Paul Mühlbauer, der Grüne Vizebürgermeister.

Die Online-Befragung wurde über die Plattform von NÖ Regional durchgeführt. „Theoretisch hätte man auch einen Zettel ausfüllen können, aber das wollte niemand.“ Gedacht war die Befragung für 12- bis 23-Jährige, mitgemacht haben vor allem 12- bis 17-Jährige.

Die Ergebnisse der Umfrage sollen Grundlage für weitere Schritte im Jugendbereich sein. Begleitet wird die Gemeinde bei dem Projekt von Elke Indinger vom Jugend-Gemeindeservice.