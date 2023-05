Marterl in Unter-Oberndorf wurde gesegnet

Bei der Maiandacht in Unter-Oberndorf öffnete der Himmel seine Schleusen. Trotzdem kamen viele Teilnehmer zu dem Marterl, das zu Ehren von Hugo Schatz errichtet wurde. Erbaut wurde es bereits 2022 von seinen Freunden Johannes Kiesling, Reinhart Winter und Gabriel Hazl in Teamarbeit. Es soll ein Ort zur Erinnerung an den engagierten Gemeindebürger sein. Hugo Schatz war lange Zeit Gemeinderat, Feuerwehrmann und Schafzüchter aus Leidenschaft.

„Unser Hugo Schatz war immer hilfsbereit und hat, wo immer es möglich war, unterstützt und geholfen. Er war immer guter Laune, nie kam ein böses Wort über jemanden. Auch während seiner schweren Erkrankung war er immer positiv“, so Evi Widler in ihrer Ansprache.

Elfi Plischke, eine Freundin der Familie aus Unter-Oberndorf, war es ein Anliegen, dass dieses schöne Marterl den Segen von oben erhält und so hat Evi Widler mit Pfarrer Wilhelm Schuh diesen Termin zur Segnung des Marterls, verbunden mit einer Maiandacht, vereinbart.

Auch eine Abordnung der Feuerwehr Unter-Oberndorf, der Hugo lange angehörte, nahm an der Andacht teil, die Pfarrer Wilhelm Schuh berührend mit Gedanken und Gebeten gestaltete. Musikalisch umrahmt wurde das Beisammensein von Karl Satzinger auf dem E-Klavier.

