Im Rahmen einer Rätselrally wurden mit den Kindern die verschiedenen Nahrungsmittel auf den Feldern erkundet. Dabei wurde besonders auf eine saubere Umwelt geachtet und Müll gesammelt. Anschließend wurden am Hof von Wolfgang und Leopoldine Pasteiner die Rinder und Kälber besucht und sie durften auch gefüttert werden. Den Abschluss bildete die Besichtigung und Erklärung der neuen Infotafeln der Bäuerinnen unter dem Motto „Für ein gutes Miteinander bei uns am Land“. Als Höhepunkt des Tages wurde mit den Kindern am Lagerfeuer Würstchen gegrillt, die sie mit Genuss verzehrten.