Noch immer kein Pächter für die Badekantine in Neustift-Innermanzing

Am vergangenen Wochenende kam aufgrund der wärmeren Temperaturen erstmals so richtig Sommerstimmung auf. Beim Erlebnisteich im Sport- und Freizeitzentrum in Neustift-Innermanzing tummelten sich jedenfalls schon die ersten Badegäste. Der Teich ist ein beliebter Treffpunkt und bekannt für das herrliche Ambiente und dafür, dass man keinen Eintritt bezahlen muss.

Was die Freude allerdings etwas trübt: Bis jetzt konnte für die Kantine noch kein Pächter gefunden werden. „Die Gespräche laufen aber“, heißt es seitens der Gemeinde. Wer derzeit auf eine Erfrischung dennoch nicht verzichten will: Mit dem Rad fünf Minuten entfernt befinden sich das Café Mancini und das Kaufhaus Adeg- Piller.

