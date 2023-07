Kirchenchor lud zu Pfarrfest in Brand-Laaben

Bei traumhaftem Sommerwetter lud der Kirchenchor am vergangenen Sonntag zum Pfarrfest in den Pfarrgarten nach Brand-Laaben ein. Nach der Festmesse mit Pfarrer Gregorz Ragan tummelten sich die vielen Besucher in den Pfarrgarten, wo bereits Bier und Weininseln zur Kommunikation warteten. Ebenso wartete auf die Besucherinnen und Besucher ein Flohmarkt mit besonderen Raritäten. Grillschmankerl von Ganslbauer Poldi Sulzer, dazu eine leckere Mehlspeisenbargab es ebenfalls für die Gäste. Der Erlös des Pfarrfestes wird für Renovierungsarbeiten in Pfarrhof und Pfarrkirche verwendet.