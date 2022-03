Ab jetzt gibt's Sonnenstrom von der Neulengbacher Feuerwehr

Werbung

Die Energieoffensive in der Gemeinde geht weiter: Auf dem Feuerwehrhaus in Markersdorf wurde eine Photovoltaik-Anlage vom Lagerhaus installiert. Diese und die Anlage auf dem Markersdorfer Dorfhaus werden ab Mai beim Probebetrieb Strom in das Netz der Energiegemeinschaft Elsbeere Wienerwald einspeisen. Rund 25.000 Euro wurden in die beiden Projekte investiert.

„Wir wollen eine Anlage nach der anderen in Betrieb nehmen“, so Rummel. Die bestehenden Anlagen auf dem Bauhof-Dach und beim Abfallsammelzentrum werden erweitert. Auch die Solarstromerzeugung beim Schulzentrum soll ausgebaut werden: „Da laufen Gespräche“, so Rummel.

