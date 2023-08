Ernte in der Region Wienerwald: „Wir sollten zufrieden sein“

Landwirten steht eine Fülle an verschiedenen Getreidesorten zur Saat zur Verfügung. Sorten, die eher für trockene Gebiete, für schwere Böden, für beste Bodenbonität, etwas frühere Reife oder für perfekte Mehlausbeute oder als Futtergetreide für hohen Ertrag gezüchtet wurden oder ausgelegt sind. Aber jedes Jahr ist anders und kein Bauer weiß beim Anbau, wie das Wetter in den folgenden Monaten bis zur Ernte ausfallen wird. Er weiß um die Bonität und Lage seiner Äcker und richtet die Sortenwahl danach aus. „Es wurden bereits Sorten gezüchtet, die dem Klimawandel trotzen sollen", berichtet Friedrich Prammer, der weiß, dass diese jedoch noch unter Beobachtung stehen oder noch auf Zulassungen in Österreich und/oder Europa warten. „Die Frage ist, ob man diese Art von Getreide dann auch haben will", stellt der St. Christophner Landwirt und Bezirksbauernkammerobmann-Stellvertreter einigermaßen skeptisch in den Raum.

Bewässern sei grundsätzlich eine Option, um sehr trockene Perioden überbrücken zu können, stellt Prammer fest. „Aber das will kein Konsument zahlen." Getreidepreise sind seit dem vergangenen Jahr schwer im Fallen begriffen, während die Kosten für Dünger und Pflanzenschutz weiter in die Höhe gingen und gehen, stellt der St. Christophner Landwirt fest. Bewässerungsanlagen und -betrieb sind da einfach preislich nicht machbar.

Die Witterung sei für das Getreide im heurigen Jahr teilweise optimal verlaufen, sagt Prammer: „Speziell im Berggebiet von St. Christophen und Altlengbach haben wir schwerere Böden, die das Wasser sehr gut speichern." Und das habe in diesen Gebieten zu sehr guten Ernteergebnissen in Bezug auf Qualität und Quantität geführt.

Dass die Sortenwahl im Getreidebereich im Zuge des Klimawandels eine Rolle spielen werde, glaubt Martin Breitenecker eher nicht, "oder vielleicht irgendwann." Der St. Christophner Landwirt glaubt, dass da eher an Anbautechniken gearbeitet werden wird, um die Feuchtigkeit besser im Boden halten zu können. Auf seinen Feldern in Ludmerfeld ist er mit der Ernte beim Futtergetreide heuer zufrieden.

Klaus Bergerin Hub bei St. Christophen ist Nebenerwerbslandwirt. Er hatte Weizen, Gerste, Hafer und Mischgetreide auf seinen Feldern. „Die Qualität war nicht so gut wie sonst, die Korngröße ist durch die Witterung etwas kleiner ausgefallen, das macht sich natürlich auch im Preis bemerkbar. Wir bekommen dafür rund 30 Prozent weniger bezahlt als im Vorjahr", berichtet er.

Mais ist im gesamten Gebiet rund um Neulengbach wesentlich niedriger als um diese Jahreszeit üblich. „Den Wachstumsrückstand vom kalten Frühjahr kann er bis zur Ernte nicht mehr aufholen", berichten Prammer, Berger und Breitenecker gleichermaßen. Das fällt natürlich beim Silomais ganz schön ins Gewicht, weil die Menge fehlt. „Wie sich die Kolben mit dem Korn noch ausbilden werden wird sich noch zeigen", sagt Friedrich Prammer. Der Regen der vergangenen Woche sei für den Mais noch „fünf vor zwölf" gekommen, ist Prammer dankbar.

Gerhard Hintermayer, Biolandwirt in Neulengbach, setzt auf Bodenqualität und Humusaufbau: „Es ist wichtig, dass die Böden vital und gesund sind, dann trocknen sie nicht so schnell aus.“ Gute Erfahrungen hat er mit den Düngemitteln der Neulengbacher Firma Karner gemacht, die auf eine Verbesserung des Bodenlebens und auf eine ausgewogene, harmonische Nährstoffversorgung der Pflanzen abzielen. „Man kann eine Hitzeperiode leichter abfedern, weil man damit auch einen Wasserspeicher im Boden aufbauen kann“, sagt Gerhard Hintermayer. Die Familie Hintermayer arbeitet seit 15 Jahren mit den Produkten der Firma Karner, die Düngemittel sowohl für konventionelle als auch für biologische Landwirtschaft erzeugt. Gerhard Hintermayer, der den Betrieb im Jahr 2016 auf Biolandwirtschaft umgestellt hat, ist selbst mit der heurigen Getreideernte sehr zufrieden. Beim Weizen gab es heuer österreichweit Probleme mit den Proteinwerten, da die Eiweißeinlagerung aufgrund der Hitzeperiode noch nicht abgeschlossen war. Für Mais, Sonnenblumen, Zuckerrüben und Sojabohnen sei der Regen gerade noch rechtzeitig gekommen, damit scheinen Durchschnittserträge erreichbar zu sein, so Hintermayer. Er hält fest: „Aber man sollte mit dem zufrieden sein, denn wenn man in den Süden Österreichs oder nach Deutschland schaut, gibt es Getreideflächen, die aufgrund schwerer und anhaltender Regenfälle noch nicht bzw. gar nicht mehr zu ernten sind.“

In dieselbe Kerbe schlägt Friedrich Prammer: „Wir sollen nicht jammern, sondern dankbar sein, dass wir von Unwettern, Hagelschlag und Überschwemmungen weitgehend verschont geblieben sind."