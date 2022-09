Erntedankfest mit Bauernmarkt

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Am Sonntag ging das Erntedankfest in Asperhofen über die Bühne. Nach einer Familienmesse gab es einen Bauernmarkt mit einem Frühschoppen des Musikvereines Neulengbach-Asperhofen. Am Nachmittag spielte die Jagdhornbläsergruppe „Schöpflblick“ für die Besucher auf.

