St. Christophen: „Wir alle brauchen das tägliche Brot“

Das Wetter hätte nicht besser sein können an diesem Tag, als das Erntedankfest der Pfarre über die Bühne ging. Pfarrer Wieslaw Tracz holte die Schar Kinder, die mit ihren geschmückten Rollern, Trettraktoren, Fahrrädern und Laufrädern beim Christophorusplatz warteten, ab und zog mit ihnen eine Runde um das Gotteshaus, bevor es zur Messfeier ging. Die prächtige Erntekrone wurde ins Gotteshaus getragen und die Messbesucher und -besucherinnen wurden mit Erntesträußerln geschmückt. Der Chor „Stimmig“ umrahmte die Messe feierlich, auch die Kindergartenkinder hatten ein Lied einstudiert, das sie beim Altar vortrugen. „Wir alle haben danke zu sagen, denn wir alle brauchen das tägliche Brot zum Leben“, sagte Pfarrer Wieslaw Tracz. Im Anschluss an die Messfeier luden Bauernbund und Landjugend zu einer Agape in den Pfarrgarten ein. Für die teilnehmenden Kinder gab es von Roswitha Bauer Lebkuchenherzen.

Anna Breitenecker steckte auch Landjugend-Gebietsleiter Tristan Arlamowski ein Erntebüscherl an. Foto: Christine Hell

Der langjährige Bauernbund-Obmann Josef Breitenecker mit Bruder Johann und dessen Sohn Johannes und Enkelsohn Johannes. Foto: Christine Hell

Sonja und Klaus Berger kamen mit ihren Kindern Paul und Anna zum Erntedankfest. Foto: Christine Hell

Manuela Bointner kam mit ihren Mädels Melina und Theresa zum Fest. Foto: Christine Hell

Im Trachtenoutfit kamen Josef Breitenecker, Josef Hell und Alois Priesching zum Erntedankfest. Foto: Christine Hell

Ein Erntebüscherl gab's von Roswitha Bauer für Constantin Matzinger. Foto: Christine Hell

Festlich im Dirndl kamen Petra Wagner, Karin Wagner, Sonja Falk-Wagner, Nicole Wohlmuth, Clara Priesching, Birgit Priesching und Yvonne Rummel. Foto: Christine Hell

Selbstgebackene Lebkuchenherzen verteilte Roswitha Bauer an die teilnehmenden Kinder. Veronika Wagner bewunderte die süßen Kunstwerke. Foto: Christine Hell

Die Kindergartenkinder Sebastian und Carolin Rummel sowie Philip Rummel kamen mit ihren "Erntekronen", die größeren mit ihren geschmückten Fahrzeugen: Jakob Wagner (l.) und Johannes Stiefsohn (r.). Foto: Christine Hell

Mit dabei waren auch Anita Kerndl und Werner Lackner mit ihrer Tochter Olivia Lackner. Foto: Christine Hell

Florian Baumgartner (l.) und Friedrich Prammer begrüßten Hildegard Katschnig aus Gamesreith. Foto: Christine Hell

Josef Stiefsohn und Enkelsohn Johannes plauderten mit Bürgermeister Jürgen Rummel. Foto: Christine Hell

Birgit und Florian Baumgartner kamen mit ihren Söhnen Johannes und Valentin zum Erntedankfest. Foto: Christine Hell

Gerhard Wagner, FF-Kommandant Josef Breitenecker und Wolfgang Wagner genossen den herrlichen Sonnenschein. Foto: Christine Hell

Die ehemalige Wirtin Ilse Lazelberger unterhielt sich mit Rosemarie Huber-Marsam vor dem Erntedankfest. Foto: Christine Hell

Karin und Wolfgang Wagner (v. r.) und Yvonne Rummel hatten sich fürs Ernedankfest fein in trachtigem Outfit gekleidet. Foto: Christine Hell

Luisa und Nora Pfaffinger (vorne) kamen mit ihren Eltern Claudia Brixner-Pfaffinger, Manfred Pfaffinger und Oma Poldi Brixner. Foto: Christine Hell

Pfarrer Wieslaw Tracz holte die Kinder mit ihren geschmückten Fahrzeugen beim Chritophorusplatz ab und umrundete mit der Schar die Kirche. Foto: Christine Hell

Karin und Markus Steffen-Steinböck kamen mit ihrem Sohn Matthias zum Fest. Foto: Christine Hell

Karl Schmölz und Barbara Meyer nahmen mit ihren beiden Kindern Emil und Anna am Fest in St. Christophen teil. Foto: Christine Hell

Auch Pfarrer Wieslaw Tracz kam nach der Messfeier in den Pfarrgarten und unterhielt sich mit Felix Breitenecker, Gerhard Wagner, Wolfgang Wagner, Josef Breitenecker, Jürgen Rummel, Herbert Matzinger und Martin Breitenecker (v. l.) Foto: Christine Hell

Hans und Ulrike Schweiger genossen Aufstrichbrote, Süßmost und Sturm und unterheilten sich mit den Besuchern. Foto: Christine Hell

Für die Getränkeverpflegung sorgten Anna Breitenecker, Moritz Breitenecker und Friedrich Prammer. Foto: Christine Hell

Viele Aufstrichbrote richtete auch Josefa Matzinger her. Sie war auch bei der Ausschmückung der Kirche beteiligt. Foto: Christine Hell