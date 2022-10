„Man sieht nur, was man weiß“: Künstlerin stellt in Neulengbach aus

Heliane Wiesauer-Reiterer präsentiert demnächst eine Ausstellung in ihrer Heimatgemeinde. „Birkenwald. Man sieht nur, was man weiß“, ist der Titel der Schau, die im Museum Region Neulengbach und im Stadtkeller zu sehen ist. Die Künstlerin widmet sich dem Thema „Natur zwischen Reduktion und Konzept“.

Eröffnung im Rahmen der langen Nacht der Museen

Heliane Wiesauer-Reiterer wurde in Salzburg geboren, hat in Argentinien und Deutschland gelebt und dann von 1968 bis 1972 an der Akademie der bildenden Künste in Wien studiert. Sie wurde Mitglied bei etlichen Künstlervereinigungen und lebt und arbeitet jetzt in Wien und Neulengbach.

Die Künstlerin stellt seit 1970 im In- und Ausland aus und ist mit ihren Werken in zahlreichen Museen und öffentlichen sowie privaten Sammlungen vertreten, unter anderem in der Grafischen Sammlung Albertina und in der Österreichischen Galerie Belvedere in Wien, im Lentos Kunstmuseum in Linz, im Museum der Moderne in Salzburg, im Museum Niederösterreich in St. Pölten und in der Galerie Würth.

Die Ausstellung in Neulengbach wird am Samstag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr im Rahmen der langen Nacht der Museen eröffnet und ist bis Sonntag um 1 Uhr früh zugänglich.

Bis 29. Oktober ist die Ausstellung geöffnet: Donnerstag 17 bis 19 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag, 15 bis 19 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung (0660/3440 249). Zur Ausstellung spricht Berthold Ecker, Kurator im Museum Wien.

