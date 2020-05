In der Gemeinde gibt es wieder ein Café samt Bäckerei. Der Innermanzinger Bäckereichef Wolfgang Simhofer eröffnete eine weitere Filiale in der ehemaligen Raiba. Diese wurde in Rekordzeit umgebaut.

Vor dem Geschäft wartet ein Gastgarten auf die Besucher. In der Bäckerei fühlt man sich im wunderschönen Ambiente sehr wohl. Simhofer zeigt sich zufrieden: „Ich freue mich, dass die Bäckerei und das Café bereits am ersten Tag gut angenommen werden. Es war richtig, in diese Filiale zu investieren.“

Freude herrscht auch bei Bürgermeister Michael Göschelbauer: „Die Eröffnung ist ein großer Baustein für die Nahversorgung im Ortszentrum.“ Der Bankomat bleibt erhalten. Man habe mit einer Förderung unterstützt und eine Fläche für den Schanigarten zur Verfügung gestellt.