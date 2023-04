Einblick in die neue Arztpraxis

Bürgermeister Harald Lechner konnte zur Eröffnung auch Bezirkshauptmann Josef Kronister, Pfarrer Franz Dangl sowie zahlreiche Gäste begrüßen. Lechner gab einem kurzen Rückblick auf die anfänglichen Schwierigkeiten: So musste erst ein Arzt gefunden werden, der bereit war, die Stelle zu übernehmen. Die Idee, zunächst mit einem Provisorium zu beginnen, scheiterte an den Bestimmungen für die Hausapotheke, eine genehmigungsfähige Praxis musste sofort errichtet werden. So dankte Lechner den bauausführenden Firmen und an der Spitze Gemeinderat Reinhard Steinböck als Referent der bauführenden Firma für die erfolgreiche Kooperation.

Mit offiziellen Dankesworten der Gemeinde, einem Geschenkkorb und Gutscheinen, „die gesund erhalten“ wurde der langjährige Arzt Günther Schrefl schließlich in den Ruhestand verabschiedet. Auch dessen Gattin Michaela, einer „tragenden Säule der Gemeinde“ wurde ein Blumenstrauß überreicht. Thomas Ott schloss sich als Feuerwehrkommandant dem Dank an Schrefl als Feuerwehrarzt an. Als sichtbares Zeichen überreichte er eine Dankesurkunde der Feuerwehr und eine Florianistatue.

Die neue Ärztin Calipso Reif-Pröll dankte ihrem Vorgänger, dass er ihr den Weg für diese Stelle geebnet habe. Danach lud Bürgermeister Harald Lechner zu einer Besichtigung der Räumlichkeiten und einem Imbiss im Gemeindehaus.

